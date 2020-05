tmw Roma, allenamento collettivo al mattino e nuovo ciclo di tamponi

In attesa del confronto di questo pomeriggio (18.30) tra Gravina e Spadafora per la ripresa della Serie A, la Roma continua a svolgere gli allenamenti collettivi. Questa mattina a Trigoria, intanto, nuovo ciclo di tamponi che secondo il protocollo devono essere effettuati ogni 4 giorni, mentre i test sierologici vengono svolti a settimane alterne. La raccomandazione del club poi è sempre la stessa: limitare le uscite ed eventualmente farle in posti all’aperto come parchi o mare.

Questa mattina, invece, nuova sgambata per la squadra di Fonseca che continua a modulare l’intensità degli allenamenti in base alle risposte a livello muscolare della squadra. Continuano a lavorare a parte Pau Lopez, Perotti e Zaniolo.