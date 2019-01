© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’infortunio di Juan Jesus ha reso prioritario l’arrivo di un difensore per la Roma ma il ds Monchi continua a lavorare anche per il mediano. Sta cercando un’ipotesi low cost, un prestito da una grande squadra da valutare ed eventualmente riscattare in estate. Tra i nomi più caldi delle ultime ore c’è quello di Mohamed Elneny: classe ‘92 dell’Arsenal, Monchi vorrebbe portare a Roma l’ex Basilea in prestito.