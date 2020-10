tmw Roma, Calafiori positivo: altri tamponi negativi ma squadra in isolamento a Trigoria

In seguito alla positività di Mirko Calafiori, la Roma ha deciso di mettere in isolamento i calciatori e lo staff a Trigoria, per precauzione.

Tutti gli altri tamponi hanno dato esito negativo ma i calciatori in questo modo non avranno contatti con il mondo esterno e potranno regolarmente allenarsi e scendere in campo domani. La società è in contatto costante con le ASL.

Calafiori è il secondo positivo della prima squadra della Roma dopo Amadou Diawara, giocatore che s'è contagiato durante il ritiro con la sua nazionale.