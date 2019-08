TMW - Roma, contatti previsti per Lovren: è il preferito di Fonseca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma e la Juventus hanno parlato di Daniele Rugani, nei colloqui intercorsi ieri fra i rispettivi direttori sportivi Gianluca Petrachi e Fabio Paratici. I bianconeri hanno aperto alla cessione in prestito - con diritto di riscatto che diventa obbligo condizionato al raggiungimento di risultati - del difensore, ma i giallorossi hanno preso tempo.

LOVREN IL PREFERITO - Questo perché il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, preferirebbe avere Lovren del Liverpool. Le parti sono fiduciose per trovare una quadratura, ma la realtà è che l'accordo stenta ad arrivare. I capitolini vorrebbero spendere una cifra intorno ai 15 milioni di euro (meglio se in prestito con diritto di riscatto), più offrirne circa 3 al calciatore, che ora guadagna di più. La quadratura non è semplice e, in giornata, ci saranno nuovi contatti per la situazione del croato, ufficialmente fuori dalla lista per la Supercoppa Europea che il Liverpool giocherà stasera con il Chelsea.