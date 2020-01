Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

Il centrocampista della Roma, Amadou Diawara, è arrivato da poco a Villa Stuart per svolgere una visita di accertamento dopo essere uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia di ieri sera contro la Juventus a acusa di una botta. Nel pomeriggio il responso, in vista del derby contro la Lazio in programma per domenica.