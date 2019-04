© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è ottimista circa il rinnovo di Stephan El Shaarawy, in scadenza al 30 di giugno del 2020. I dirigenti giallorossi sono al lavoro per trovare la quadratura del cerchio per mantenere l'italoegiziano nella Capitale nonostante gli interessamenti, forti, di West Ham e Leicester City.