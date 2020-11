tmw Roma, esclusione lesioni per Spinazzola. Tornerà in campo contro il Parma

Escluse lesioni gravi per Leonardo Spinazzola, uscito a inizio primo tempo della sfida tra Roma e Genoa di domenica scorsa: per l'esterno italiano solo risentimento muscolare all'adduttore destro e una settimana di stop. Non dovrebbero esserci problemi dunque per la presenza del nazionale azzurro (naturalmente esentato dalla chiamata di Mancini per le prossime tre gare contro Estonia, Polonia e Bosnia, ndr) nella sfida della ripresa al Parma.