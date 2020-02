TMW - Roma-Friedkin, la trattativa entra nel vivo: incontro tra i legali

Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

La trattativa per il passaggio della Roma a Dan Friedkin è entrata nel vivo oggi, con l'incontro tra il club giallorosso e rappresentati del Friedkin Group. Faccia a faccia finito da pochi minuti alla sede all’Eur della Roma, alla presenza dei legali del club e del larghissimo pool legale del magnate americano (una ventina di legali in tutto). Presente soprattutto Brad Beinart, director finance & management, ma anche Brian Walker Director of Strategy and New Ventures del Friedkin Group. Non è invece ancora arrivato nella capitale Friedkin stesso: per il momento "mister Toyota" dovrebbe essere a Milano.