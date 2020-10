tmw Roma in cerca del ds. Tra le ipotesi spunta il portoghese Branco

Un nome assolutamente a sorpresa per la scrivania della Roma. La società giallorossa, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, starebbe valutando il nome di Mario Branco come uomo mercato. Non l'unico sul tavolo di Fienga e dei Friedkin ma certamente un nome a sorpresa che come Paulo Fonseca viene dal Portogallo. Classe '75, ex Paok e Hajduk, ha una lunga carriera di gavetta sul mercato anche tra Spagna, Romania, Polonia e in patria.