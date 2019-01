TMW - Roma, in settimana Monchi a Milano: occhi su Bennacer e Mancini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma dovrà fare parecchio in questa sessione di calciomercato. Così Monchi, dopo i tanti movimenti estivi, punta a rinforzare una rosa che ha qualche lacuna. Dopo i no all'Arsenal per Under - e aver trattenuto Schick, per il momento, dopo che sembrava promesso sposo della Sampdoria - ci possono essere diverse uscite, in primis Ante Coric: il croato piace a Cagliari, Sassuolo e Parma, sebbene non sia l'unico profilo verso la cessione.

MERCATO GIOVANI - La Roma tenterà di giocare d'anticipo per Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta che piace a più di un grande club per la prossima annata. I nerazzurri non hanno intenzione di cederlo a gennaio, ma con l'inserimento di una contropartita gradita (Perotti in caso di addio Rigoni? Da valutare la volontà dell'ex Genoa, che piace anche al Milan) la strada può essere più semplice. Poi ci sarà un appuntamento per Bennacer, centrocampista rivelazione dell'Empoli.

REBUS ARRIVI - Monchi sta giocando su più tavoli per rinforzare centrocampo, difesa e attacco. Probabilmente ci sarà un inserimento per reparto, al netto della permanenza di Schick. In compenso non ci sarà nessuna grande cessione a gennaio.