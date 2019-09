Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, dopo la vittoria contro il Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista: "Sì, sento più fiducia, ho giocato già tre partite e fatto un gol, sono felice di come giochiamo. Penso che la squadra possa giocare ancora meglio".

Sul carattere: "Sono soddisfatto di come ho giocato, è importante giocare sempre così. Dobbiamo migliorare perché se facciamo 4 gol il Sassuolo non deve segnare nel secondo tempo. I nuovi acquisti come Smalling e Mkhitaryan sono importanti, hanno grande esperienza e sono importanti per un giocatore come me. Aumentano la fiducia di tutta la squadra".

Potete lottare per lo scudetto? "Sì, perché no? Ho fiducia in questa squadra come tutti noi, vogliamo lottare per il primo posto".