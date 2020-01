Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Favilli è un'idea concreta per l'attacco della Roma: secondo quanto raccolto da TMW, in questi minuti Donato Di Campli, agente del giovane attaccante, sta incontrando la dirigenza della Juventus per capire la fattibilità dell'affare. Favilli è infatti in prestito al Genoa dai bianconeri e c'è da capire la formula per l'eventuale approdo nella capitale.