vedi letture

tmw Roma, Mkhitaryan: "Vittoria importante per la fiducia. Il mio futuro? Vediamo"

Dopo il successo contro il Lecce, l'attaccante della Roma Henrik Mkhitaryan ha parlato in zona mista: "Era importante perché è una vittoria importante per la fiducia, per i tre punti, per la testa e così possiamo essere più leggeri".

Più difficile vincere l'Europa League o arrivare in Champions attraverso il campionato?

"Tutto è difficile. Non c'è niente di facile nel calcio e nella vita. Dobbiamo lavorare e dare di più di quanto dato finora. Abbiamo tanto spazio per imparare e per vincere le prossime gare".

Ti senti valore aggiunto di questa Roma?

"Giochiamo un calcio per arrivare a segnare o fare un assist ma soprattutto per vincere. E' più importante vincere e la fiducia della squadra".

Il tuo futuro?

"Mi trovo bene ma è presto per dire se resterò qui o meno. Ci sono ancora tre mesi".

Tu resteresti qua?

"Mi piace tutto qua: città squadra e tifosi. Vediamo".