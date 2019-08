TMW - Roma, Olsen e Montpellier divisi da centomila euro. C'è l'ultimatum

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Federico Gaetano

Centomila euro: tantissimi soldi per quasi chiunque, cifra che appare trascurabile per una società di calcio. È quanto divide Robin Olsen dal Montpellier, che ha l'accordo col portiere svedese per il suo trasferimento in Francia, mentre ancora manca quello con Petrachi. Secondo quanto da noi raccolto, proprio per centomila euro: un milione di prestito e sei milioni di diritto di riscatto l'offerta dei neroverdi, un milione e cento la richiesta della Roma. Il Montpellier ha dato ai giallorossi un ultimatum: conclusione dell'affare stasera o le attenzioni si di