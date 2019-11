© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eduardo Germán Coudet, prossimo a diventare il tecnico dell'Internacional, ha chiesto alla società un investimento molto importante come prima mossa: Javier Pastore. Tornato al centro del progetto di Fonseca l'argentino sarebbe diventato il primissimo obiettivo per il club brasiliano, che difficilmente potrà però accontentare il proprio tecnico. A quanto ci risulta infatti El Flaco non ha fretta di tornare in Sud America, e lo status restituito dal nuovo tecnico della Roma non fa che allontanare l'ipotesi di un addio.