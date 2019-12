TMW - Roma, Pellegrini: "Florenzi è il nostro capitano. È stato frainteso"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato in zona mista, ai microfoni di TMW al termine del match vinto contro la SPAL: “È difficile giocare contro queste squadre che hanno grande densità al centro, bisognava cercare spazi più in là. Se hanno tanti giocatori dentro c’è un po’ più di spazio fuori, infatti abbiamo creato le azioni più pericolose dagli esterni. Dobbiamo continuare così cercando di capire le partite e trovare una soluzione”.

Più contento per il gol, per il risultato o per la prestazione? “Oggi era veramente troppo importante vincere, poi dopo vengono il gol e la prestazione a pari merito. Spero di fare altri gol, era importante dare un bel segnale dopo giovedì, facendo capire che siamo un gruppo forte di ragazzi che si vogliono bene”.

Florenzi sembra che stia per lasciare la Roma, ne avete parlato nello spogliatoio? “Non è assolutamente così, penso che abbiate frainteso delle sue parole. Lui si è detto emozionato per una cena che ci sarà domani tra dipendenti dove farà il primo discorso da capitano, questo è il suo primo anno da capitano, quindi questa cena sarà importante. Era riferito a questo. Alessandro è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto”.

Perché siete andati tutti ad abbracciarlo dopo l’assist? “Io ho abbracciato Mkhitaryan, poi qualcun altro è andato ad abbracciare lui. Non c’è nessuna storia dietro a questo. È il nostro capitano, ha un comportamento da campione e ce lo teniamo stretto”.

Napoli fuori dalla lotta per la Champions? “Assolutamente no, sembra una frase fatta ma finché non c’è la matematica nulla è deciso. Loro possono fare nel girone di ritorno quello che stiamo facendo noi adesso. Siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto e che possiamo fare, sapendo che possiamo migliorare ancora”.