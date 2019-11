© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma sta valutando l'addio di Alessandro Florenzi. Dopo che in estate era stato messo sul mercato dalla società - scontrandosi però con le pressioni di una piazza che aveva già perso Daniele De Rossi e Francesco Totti - ora anche Paulo Fonseca reputa il tuttofare come una alternativa in tutti i reparti, non solo come dodicesimo uomo. Mancini gli ha già detto di cercare una sistemazione per l'Europeo, su di lui ci sono Inter, Fiorentina e Cagliari (soprattutto dovesse continuare così), oltre al Lione. La preferenza è per l'Italia, ma ha un contratto da 3,5 milioni di euro annui.

DUE LE ALTERNATIVE - Con Spinazzola che non è sempre disponibile e Santon che non dà troppe garanzie, Zappacosta che rientrerà più avanti nella stagione, la Roma sta valutando un profilo da aggiungere alla retroguardia. Uno è Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli e che piaceva anche nei mesi scorsi. L'altro è Kenny Tete, proprio del Lione.