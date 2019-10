Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

È terminata l'udienza di Gianluca Petrachi in Procura Federale: l'attuale direttore sportivo della Roma rischia una squalifica per il lapsus sul contatto con l'Inter per Dzeko a maggio, quando l'attuale dirigente giallorosso era ancora legato al Torino. Incontro durato circa un'ora e trenta, al termine del quale il dirigente non ha voluto rilasciare dichiarazioni.