TMW - Roma, titolo in Borsa aperto e sospeso: giornata frenetica

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua a non essere stabile, tra apertura e sospensione, il titolo in Borsa della Roma. Dopo la chiusura nella giornata di ieri a causa del forte rialzo dovuto alle voci sul possibile cambio di proprietà, stamattina il titolo è stato riaperto ma dopo poco è stato sospeso ancora. Possibile che oggi ci siano molti sbalzi, in attesa che le cose si assestino.