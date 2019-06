TMW - Roma, tra i dubbi di Fonseca, Di Biagio e De Zerbi: il punto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non è un no ma una riflessione in corso, quella di Paulo Fonseca. Un altro problema, per la Roma. Perché la società capitolina, scottata dai recenti no, quelli ufficiali e quelli di rimbalzo dai nomi che aveva sondato, sta perdendo un petalo della margherita dopo l'altro. Gian Piero Gasperini e Antonio Conte su tutti ma sembra anche Marco Giampaolo, che sarebbe il primo nome di Gianluca Petrachi, sul quale c'è il forte pressing del Milan. Il tecnico in uscita dalla Sampdoria è infatti il candidato di Paolo Maldini e Ivan Gazidis, per dare forza al nuovo ruolo operativo della bandiera rossonera, vuole accontentarlo.

I dubbi di Fonseca Quel che al momento sta facendo vacillare Fonseca, guida tecnica dello Shakthar Donetsk, non è certo la questione economica, coi giallorossi pronti a offrirgli 2,5 milioni all'anno e a rilanciare fino a 3. La famiglia del tecnico, che ha avuto un figlio da due mesi, è legata alla società ucraina e per questo, per un altro anno, non vorrebbe lasciare lo Shakhtar. Inoltre i recenti alti e bassi, i dubbi a livello dirigenziale e le tante polemiche scoppiate in seno al club, non sono passate inosservate anche agli occhi di Fonseca. Che starebbe riflettendo. Non è un no, ma sogna un progetto pronto per vincere subito dopo i trofei in Ucraina e la Roma, adesso, forse non può garantirglielo.

Sale Di Biagio Così può tornare in auge il nome di Luigi Di Biagio, ora guida dell'Under 21. Che non ha mai celato il desiderio un giorno di guidare un club importante. Pallotta e la dirigenza ovviamente attendono il corso dell'Europeo, che sarà l'ultimo esame per il tecnico. Per non andare troppo avanti col tempo, una delle idee degli americani era anche quella di accelerare, su un candidato gradito anche a Francesco Totti. Però in caso di tonfo alla kermesse continentale, non arriverebbe con le migliori credenziali e da qui l'attesa. Però è il nome che sta salendo.

Stallo sulle altre ipotesi Come Roberto De Zerbi, che è un altro nome sulla shortlist giallorossa ma per il quale non ci sono state finora accelerate. E' un'ipotesi gradita a Petrachi, il Sassuolo potrebbe andare così su un altro nome come Leonardo Semplici ora alla SPAL. Però è un valzer ora all'inizio e non definito, con la dirigenza della Roma che si sta muovendo a 360 gradi e sondando più ipotesi. Come il ct croato Zlatko Dalic.