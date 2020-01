TMW - Roma, voglia di Politano a prescindere dallo scambio: la situazione

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma continua a trattare per il prestito fino a giugno di Matteo Politano, a sua volta intenzionato a non tornare indietro vista la scarsa fiducia concessa da Conte in questi primi mesi di avventura nerazzurra. Allo stato attuale Inter fredda e non convinta di dare il calciatore senza un adeguata contropartita, a livello di cartellino o economica: Marotta infatti vuole avere spazio di prova per reinvestire i proventi della sua cessione in altre operazioni. Contatti in corso grazie all'intermediazione dell'entourage del giocatore, ma l'operazione rischia di saltare definitivamente senza un sacrificio da parte della Roma nel venire incontro alle esigenze nerazzurre.