TMW - Rubinho: "Buffon miglior portiere della storia, bello rivederlo a casa"

© foto di Federico De Luca

Nel corso della lunga intervista esclusiva concessa a TMW, il portiere brasiliano Rubinho ha parlato così del suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus, Gianluigi Buffon: "Gigi è unico, un esempio per tutti sia come portiere che come persona. È stato un orgoglio giocare insieme a lui nella Juventus, abbiamo condiviso tanti bei momenti e sono contento che quest'estate sia tornato a casa. Lo reputo tra i migliori di sempre nel nostro ruolo, se non il migliore in assoluto".