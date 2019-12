Fonte: Da Genova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tempo di Cda in casa Samp. Il consiglio, presieduto da Massimo Ferrero, si è riunito questa mattina nella sede di Corte Lambruschini senza apportare nessuna novità circolata nei giorni scorsi e che vedeva cambi nel quadro della dirigenza. Di fatto sono state confermate, almeno per il momento, tutte le cariche in essere. Ogni decisione è stata rimandata dunque all'assemblea dei soci in programma lunedì prossimo a Roma.