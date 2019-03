Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

L'avvocato Antonio Romei, braccio destro di Massimo Ferrero alla Sampdoria, ha parlato a margine di un incontro in Comune a Genova. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Quagliarella sta facendo cose straordinarie, siamo contentissimi e rappresenta un grande onore per noi. La sfida col Milan? Siamo pronti, ci aspettiamo un Marassi bello caldo come sempre e magari anche un po' di più perché abbiamo bisogno del pubblico in sfide come queste. Tornando a Quagliarella credo che sia un giovane dentro, facciamo gli scongiuri per il suo record di gol come calciatore più anziano della storia della Nazionale. Abbiamo 11 giocatori con le varie selezioni e siamo orgogliosi. L'Europa? Le prossimo partite fino a Pasqua sono importanti, ce la vogliamo giocare. All'incontro di oggi non parleremo del Ferraris. La cessione del club? Pensiamo solo alla partita contro il Milan. Non posso rispondere ad altre domande: abbiamo solo l'obiettivo di battere i rossoneri".