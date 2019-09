Fonte: Ivan Cardia

© foto di Imago/Image Sport

La Sampdoria è ai dettagli per l'acquisto del terzino destro del Santos Kaique Rocha. Manca gli ultimi passaggi tra club poi si potrà chiudere l'operazione per il classe 2001. La trattativa non si è ancora sbloccata definivamente ma nonostante i tempi ristretti può essere portata a termine visto che i documenti per il TMS sarebbero già tutti pronti.