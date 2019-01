Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria torna su Mattia Destro. Già seguito la scorsa estate, l'attaccante ex Roma e Siena può salutare il Bologna per indossare la maglia doriana nell'arco delle prossime settimane. Bloccata invece la pista che porta al ritorno a Genova di Patrik Schick, in forza alla Roma dall'estate del 2017.