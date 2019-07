TMW - Sampdoria, Di Francesco: "Cerchiamo l'eccellenza, ci vuole tempo"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio di Francesco, tecnico della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti dopo la vittoria in amichevole con la Pro Patria. Queste le parole dell'allenatore blucerchiato raccolte dall'inviato di TMW: "A sprazzi la squadra mi è veramente piaciuta. Hanno provato, nei due tempi, a riportare quello che abbiamo preparato in questi giorni. Nel primo tempo, in particolar modo, abbiamo fatto le cose migliori, ma anche nella ripresa i ragazzi hanno provato a ricercare quello che chiedo. Qualche giocatore, nel secondo tempo, giocando fuori ruolo, ha faticato un po'. Gabbiadini sulla fascia destra? Non è fuori ruolo, io ho sempre detto che andava valutato come attaccante esterno. Lo sta facendo con grandissima qualità, ovviamente deve migliorare determinati movimenti. Samp poco cinica? No, è stata qualitativa: quando metti i tuoi giocatori 7-8 volte davanti al portiere, significa che le giocate sono state di qualità. Abbiamo lavorato sulla verticalizzazione: sono contento del gioco espresso, nel secondo un po' meno. Un allenatore non è mai contento, cerca sempre il meglio dalla propria squadra. Cosa è mancato nella ripresa? La qualità ha fatto la differenza, ricerchiamo l'eccellenza ma ci vuole tempo, abbiamo iniziato da poco questo percorso. Chi mi ha dato più soddisfazione? Non voglio parlare dei singoli, voglio parlare della squadra. Ho trovato una squadra che ha nella testa la voglia di lavorare e migliorarsi. Io come Zeman? Ho sempre apprezzato il mister, era avanti di 20 anni quando mi allenava. Per quanto riguarda la fase offensiva è stato per me un maestro. Nuovi innesti nei prossimi giorni? Questa è una domanda da fare alla società. Io faccio l'allenatore, sono convinto che il club mi metterà nelle condizioni di lavorare al meglio. L'operato della società? Valuteremo nei prossimi giorni, il mercato è lungo. Come stanno i ragazzi? Sono meravigliato in senso positivo, pensavo ci volesse un po' più di tempo, invece la loro grande applicazioni è stata fondamentale. Credono in quello che uno propone, si divertono quando giocano. Quagliarella? Deve crescere fisicamente visto che è arrivato in ritardo rispetto agli altri. Si muove veramente bene, è un attaccante di qualità".