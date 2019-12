TMW - Sampdoria, Gabbiadini: "Spero che il Genoa riesca a salvarsi"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Match winner del derby contro il Genoa, l’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ha parlato in zona mista ai microfoni di TMW: “Era importante per i tifosi perché è una partita a cui tengono molto e quindi volevamo dargli questa gioia. Avevamo bisogno dei tre punti tutti e due, quindi più che brutta è stata una partita combattuta. Poi siamo stati più bravi a trovare la via della rete”.

Sulle sue condizioni: “In settimana non mi sono allenato, ho avuto un piccolo problema. Ci speravo di giocare dall’inizio, ma siamo un gruppo di 25 giocatori forti e chi gioca fa sempre il massimo”.

Sul gol: “È stato bello dedicarlo ai tifosi che ci sono sempre stati vicini”.

Sul Genoa: “Gioca bene, Thiago Motta ha portato un gioco secondo me buono, con delle belle triangolazioni. Poi gli mancavano due giocatori importanti. Penso che sia un campionato duro, ma penso e spero che riescano a salvarsi perché è sempre bello giocare partite del genere”.

Su Ranieri: “Ha portato serenità e molta esperienza”.

Sulla vittoria del Brescia e la lotta salvezza: “Non molla nessuno quest’anno, non c’è una squadra materasso. Ogni squadra può fare punti in qualunque gara”.