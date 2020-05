tmw Sampdoria, oggi allenamento in cinque gruppi. Domani si torna alle sedute a casa

Proseguono i lavori al "Gloriano Mugnaini". In casa Sampdoria oggi allenamento, individuale naturalmente, diviso in cinque gruppi, tutti in mattinata, al centro sportivo di Bogliasco con lavori di atletica e tecnica. Domani invece il centro non sarà abitato: per i calciatori programma di sviluppo della forza a domicilio.