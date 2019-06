Fonte: Andrea Losapio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sembrano ormai non esserci più dubbi: Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Secondo quanto raccolto da TMW, sono già noti anche i dettagli relativi all’accordo che il tecnico ex Fiorentina firmerà con i blucerchiati. Per Pioli, che prenderà il posto di Marco Giampaolo, contratto biennale da 1.2 milioni di euro a stagione.