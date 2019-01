Si muove il mercato della Sampdoria, che si assicura il portiere del futuro e del presente: Emil Audero diventerà a breve definitivamente un giocatore blucerchiato, continuando così l'avventura nel club in cui si è imposto come uno dei migliori estremi difensori della Serie A. Un riscatto pesante e fortemente voluto dal club genovese, che per ammorbidire la posizione della Juventus ha inserito il giovane Daouda Peeters, centrocampista guineano classe 1999 che i blucerchiati hanno tesserato l'estate scorsa. Per l'ex Club Brugge quindi passaggio a titolo definitivo in bianconero, mentre il portiere di origine indonesiana, ma punto di forza dell'Under 21 azzurra, farà il percorso inverso diventando a tutti gli effetti della Sampdoria.