tmw Sampdoria, si lavora al rinnovo del contratto del difensore Colley

Omar Colley al lavoro per rinnovare il suo contratto con la Sampdoria. Vicino all'addio la scorsa estate, il difensore gambiano classe '92 sta trattando il prolungamento dell'attuale accordo in scadenza nel 2022. La Samp vuole evitare di arrivare alla prossima estate con un giocatore in scadenza e per questo vuole blindarlo: parti al lavoro.