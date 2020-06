tmw Sampdoria, si riparte dall'Inter: Ranieri con il dubbio sul modulo e Ferrari unico assente

Il countdown sta per esaurirsi. La Sampdoria è pronta a tornare in campo. Mister Ranieri sta mettendo appunto le ultime contromisure in vista della sfida di campionato di domenica sera a San Siro contro l’Inter. L’obiettivo è riprendere il cammino lasciato prima del lockdown. Era l'8 marzo scorso quando in un "Ferraris" deserto per le porte chiuse, una doppietta di Quagliarella ribaltò il Verona consegnando ai blucerchiati tre punti vitali per la lotta salvezza. Nel mezzo c’è stata la pandemia, le immagini che tutti noi abbiamo scolpite nella mente e la Samp che è stata la formazione più colpita dal virus.

Le assenze - Prosegue il suo iter riabilitativo Alex Ferrari. Nonostante le condizioni del difensore centrale siano confortanti, resta comunque l’unico indisponibile della truppa di mister Claudio Ranieri. Ricordiamo che l’ex Verona poco prima della fine dell’anno si infortunò in allenamento procurandosi la rottura del legamento crociato. Il lockdown e il conseguente slittamento del campionato hanno permesso al giocatore di tornare a disposizione di mister Ranieri ma, giustamente, non c’è fretta. Le partite sono tante e ravvicinate. Ci sarà bisogno anche di lui.

Le partite di giugno - Il ritorno in campo della Sampdoria sarà decisamente in salita ma allo stesso tempo può rappresentare un buon test per vedere a che punto è la preparazione fisica e mentale di Quagliarella e compagni. Si parte da San Siro domenica sera alle 21.45 e si replica mercoledì 24 giugno, giorno del Santo Patrono di Genova, a Roma contro i giallorossi di Paulo Fonseca. Il mese poi terminerà ancora a Marassi con il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

La probabile formazione anti-Inter - Tre schemi per mister Claudio Ranieri che sta studiando le ultime mosse di formazione. Il primo è il 4-4-2, schema base che la squadra ha dimostrato di saper svolgere bene così come il 4-3-1-2, modulo marchio di fabbrica della squadra di Marco Giampaolo e riproposto di recente dal tecnico romano. Infine non sarebbe da escludere anche una possibile linea a tre con Tonelli, Yoshida e Colley alle spalle di Audero. A centrocampo invece il play sarà Ekdal con Ronaldo Vieira o Thorsby da una parte e Linetty dall'altra mentre sulle corsie laterali si candidano per una maglia da titolare Bereszynski e Depaoli a destra e Murru, favorito su Augello a sinistra. In attacco Gabbiadini e Quagliarella dovrebbero essere i prescelti. Nel caso invece si passasse a quattro ecco che si riproporrebbe il ballottaggio fra l’ex Chievo e il terzino polacco mentre al centro Yoshida e Tonelli sono favoriti per una maglia da titolare con Gaston Ramirez che potrebbe essere schierato sulla fascia destra.