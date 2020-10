tmw Sanogo potrebbe sbarcare in Italia. Proposto a quattro club di A, ma c'è anche la Reggina

Svincolato dopo l’esperienza al Tolosa durata tre stagioni il centravanti classe ‘93 Yaya Sanogo è alla ricerca di una nuova squadra da cui ripartire. Il franco-senegalese, che vanta anche una lunga militanza in Inghilterra, potrebbe approdare in Italia visto che ci sono diversi club alla caccia di una prima punta di peso per completare il reparto. Il giocatore sarebbe infatti stato proposto nelle scorse ore alle tre neopromosse in Serie A – Benevento, Crotone e Spezia – oltre che all’Hellas Verona, ma non solo. Sanogo potrebbe essere un’idea anche per l’ambiziosa Reggina in Serie B che però prima dovrà cedere alcuni giocatori della lista over e sfoltire un po' la rosa.