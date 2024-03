Ufficiale Yaya Sanogo riparte dalla Serie B in Cina: l'ex Arsenal firma con i Qingdao Red Lions

Libero da ogni contratto dopo l'esperienza in Armenia con il club dell'Urartu, Yaya Sanogo (31 anni) ha trovato una nuova sistemazione, stavolta in Asia. L'ex attaccante di Auxerre, Arsenal e Tolosa ha deciso di accasarsi in Cina, firmando con la squadra dei Qingdao Red Lions, squadra della seconda divisione del calcio cinese.

Il francese, come annunciato dal club cinese stesso, si è legato alla sua nuova squadra fino a dicembre 2024 e, quindi, per una stagione sola. In Cina il campionato di seconda divisione inizierà domenica e i Quingdao Red Lions saranno impegnati contro il Dalian Zhixing. Chissà che Sanogo non possa debuttare subito.