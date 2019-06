TMW - Sassuolo, anche il Brescia su Scamacca. Ma De Zerbi punta su di lui

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Genoa e SPAL, anche il Brescia pensa a Gianluca Scamacca. Tante manifestazioni di interesse che, secondo quanto raccolto da TMW, non apriranno comunque le porte del mercato al giovane attaccante. Il classe '99 viene considerato infatti centrale dall'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi in vista della prossima stagione.