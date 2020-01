TMW - Sassuolo, Boga: "Questo il gol più importante della mia stagione"

Fonte: Dall'inviato, Antonio Parrotto

Jeremie Boga, trascinatore del Sassuolo nella sfida di questa sera contro il Torino grazie a un gol e a un assist, ha parlato così a TMW e agli altri media presenti in zona mista: "Forse è il gol più bello della mia stagione, sicuramente il più importante. Per una volta siamo riusciti a ribaltare il risultato, siamo contenti perché abbiamo dimostrato carattere".

L'azione del gol?

"Prima ho fatto un tunnel, poi ho pensato di tirare. È stato istintivo".

Classifica?

"È un momento difficile, ma conosciamo la nostra forza. Abbiamo giocato bene, e penso che la vittoria sia meritata. Non vincevamo in casa da tempo, ma oggi abbiamo dimostrato carattere. Sono felice per la squadra e per i tifosi".