Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi commenta in zona mista il ko subito con l'Udinese. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Oggi abbiamo giocato male sotto tanti aspetti, anche se abbiamo avuto delle buone occasioni sulle quali è stato bravo Musso. Non capisco come mai, non ci capitava da tanto fare una partita del genere. Spero che non ci sia la scusante delle tante assenze, la squadra messa in campo oggi avrebbe potuto e dovuto fare di più. Ha la qualità e la forza per fare meglio di così. Quando si perde, e anche così, mi piace andare sotto la curva per metterci la faccia, come ho fatto sempre".

Come si riparte? "Dobbiamo tirare una riga. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsibilità. Quando si fanno partite come questa bisogna fare un'analisi più profonda".