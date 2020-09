tmw Sassuolo, il ds Rossi: "Questa è la vetrina migliore per valorizzare prodotti"

Evento speciale “sotto le stelle” per presentare la Prima squadra Maschile e Femminile e i rispettivi Staff Tecnici che affronteranno la stagione sportiva 2020-2021 in casa Sassuolo. Dal palco ha parlato anche il ds Giovanni Rossi. "Il merito è di tutti, davvero. Avevamo 13 nazionali nell'ultimo turno, non è semplice. Siamo sempre partiti con un progetto chiaro: giocatori giovani, di prospettiva, che possano adattarsi alla società. Abbiamo avuto allenatori molto bravi che ci hanno valorizzato il prodotto. Credo che Sassuolo sia la vetrina migliore per valorizzare i prodotti