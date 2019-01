Fonte: Alessio Alaimo

L'Anderlecht prova ad anticipare le italiane per Facundo Ferreyra, centravanti argentino del Benfica che è stato cercato dal Frosinone e che ha avuto contatti importanti col Sassuolo. Il club belga ha chiesto informazioni per il giocatore, che rimane però obiettivo molto caldo per i neroverdi.