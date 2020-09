tmw Sassuolo, Locatelli: "L'esordio in azzurro un punto di partenza. Voglio continuare così"

vedi letture

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, parla dall'evento speciale “sotto le stelle” per presentare la Prima squadra Maschile e Femminile. Questo il suo pensiero sull'esordio in Nazionale: "Non pensavo di giocare titolare, è stato un bellissimo esordio. Spero sia un punto di partenza perché ho voglia di continuare su questa squadra. L'inizio qui a Sassuolo non è stato facile ma penso che con le persone che lavorano qua, veramente è una grande famiglia, è tutto più facile, con il mister e i compagni. I risultati che abbiamo ottenuto li abbiamo ottenuti insieme. Ho dei compagni fantastici, siamo un grande gruppo".