tmw Sassuolo, Magnanelli: "L'ottavo posto passa inosservato, ma è un gran risultato"

vedi letture

Parlando dal palco della presentazione del Sassuolo, il capitano Francesco Magnanelli analizza l'ultima stagione della squadra di De Zerbi: "E' stata un'annata lunga e complicata. L'anno scorso non siamo partiti bene, c'è stato un momento in cui non avevamo ancora capito quanto potenziale avevamo, poi quando ci siamo integrati i risultati ci hanno dato ragione. L'ottavo posto forse passa inosservato ma credo sia stato un grandissimo risultato fatto da tutti e ci tengo a ringraziare anche a nome della squadra tutta la famiglia Sassuolo. Non è un caso che qui siano passati tanti ragazzi che stanno giocando nelle big d'Europa, in Nazionale, vuol dire che qui si può crescere e maturare, ma allo stesso tempo questa piazza ti lascia qualcosa di importante che poi ti porti via. Allo stesso tempo la società ha sempre voluto crescere e piano piano stiamo alzando il livello: la 500esima partita? Ne mancano due. L'intervento tutto ok".