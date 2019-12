TMW - Sassuolo, Obiang: "Approfittiamo del momento no del Napoli"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, ha parlato in zona mista della vittoria neroverde contro il Brescia: “Siamo una squadra con tanti giocatori importanti e bisogna farsi sempre trovare pronti. Io aspettavo la mia possibilità, oggi è arrivata e ho cercato di sfruttarla. Stiamo maturando e abbiamo imparato molto dalla partita contro il Cagliari e oggi l’abbiamo gestita meglio e abbiamo portato a casa i tre punti. Iniziamo a fare meglio quello che ci chiede il mister, ci abbiamo messo un po' di tempo per capire e ora è circa un mese che stiamo facendo prestazioni importanti e oggi sono arrivati anche i tre punti. Per il nostro modo di giocare, per il fatto che siamo giovani, restare in quella posizione di classifica non è il massimo e non vedevamo l’ora di uscirne. Ora dobbiamo dare continuità contro il Napoli. - continua Obiang – Contro le grandi tutti abbiamo una spinta in più e dobbiamo sfruttare il loro momento particolare. Se la fortuna e il gioco sono dalla nostra parte possiamo fare bene. Rinvio? Quel periodo è stato un colpo molto forte, specialmente per i tanti che erano qui da tempo. Penso che questa vittoria faccia felice anche la famiglia Squinzi”.