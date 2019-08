Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kevin Bonifazi continua a piacere alle squadre di Serie A alla ricerca di un centrale affidabile per la nuova stagione: la sua situazione, come abbiamo scritto, si è però complicata al Torino, complice il "caso Nkoulou", con Cairo che lo ha tolto dal mercato per non privare Mazzarri di una risorsa. Le cose potrebbero però cambiare in caso di risoluzione dei contrasti con il centrale camerunese o di eliminazione dall'Europa League: in questo contesto si inserisce l'interessamento del Sassuolo, pronto eventualmente anche ad accontentate le richieste di Cairo pur di aggiungerlo alla rosa di De Zerbi.