TMW - Scamacca, l'Ascoli e la possibile permanenza a Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi l'Ascoli è in forte pressing per avere Gianluca Scamacca dal Sassuolo ( CLICCA QUI! ). Il giocatore rientrato dal prestito al PEC Zwolle, però, piace anche ad altri club come Lecce e Pescara, ma ancora non sicuro che il club neroverde decida di far partire il classe 1999. Questo perché, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la dirigenza del Sassuolo potrebbe decidere di confermare Scamacca nella rosa di Roberto De Zerbi qualora si concretizzasse la cessione di Alessandro Matri.