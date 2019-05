TMW - Secco: "Con Conte l'Inter colmerà il gap dalla Juventus"

Fonte: dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Alessio Secco, presente a a Montemarciano, in provincia di Ancona, dove si terrà la 4^ edizione del Premio Cesarini, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW.

Sarri in pole per la panchina della Juventus?

"È un ottimo nome, un allenatore capace che ha dimostrato di poter stare ad alti livelli. Avrebbe tutti i requisiti per stare alla Juve. Chi lavora al club bianconero avrà valutato bene".

Sarebbe un cambiamento anche nella filosofia di gioco.

"Sì, Sarri fa un calcio molto piacevole, non che quello di Allegri non lo sia e alla fine al di là del bel gioco in Italia siamo molto legati ai risultati. Il lavoro di Max non può essere messo in discussione".

Conte farà fare un salto di qualità all'Inter?

"Credo che la sua esperienza e la sua determinazione saranno molto utili ai nerazzurri. Mi aspetto scelte importanti e decise sul mercato, credo che l'Inter con Conte possa aver colmato il gap con la Juventus".

Si aspettava di vedere la Fiorentina in lotta per la salvezza fino all'ultima giornata?

"Assolutamente no, ma come tutti. Il campionato dei viola è stato particolare, a volte succede nel calcio. È stata un'annata storta che per fortuna si è conclusa in maniera non troppo negativa".

Cosa pensa del possibile futuro americano del club gigliato?

"Ormai viviamo in un mondo globalizzato, questo è un processo partito da tanti anni in Europa. Investitori stranieri vogliono avere una presenza importante e non posso che valutarlo positivamente. Gli imprenditori italiani sono immobili ed è giusto che possano arrivare figure anche dall'estero".