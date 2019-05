Possibile futuro in Italia per il difensore centrale del San Lorenzo, Marcos Senesi. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com sul classe 1997 argentino, al quale si era interessata anche l'Udinese nello scorso mercato, anche se poi la trattativa non è andata in porto, c'è la Roma, che non vuole farsi trovare impreparata qualora dovesse partire Kostas Manolas, nel mirino della Juventus. Il prezzo del cartellino si aggira attualmente sui 5 milioni di euro, prezzo abbordabile per i club italiani.

Intreccio di mercato con l'Atalanta - I giallorossi hanno però messo gli occhi soprattutto su Gianluca Mancini e nel caso in cui questa operazione dovesse concretizzarsi la stessa Atalanta punterebbe su Senesi.

Caratteristiche tecniche - Buon fisico e buona tecnica per un mancino puro che può giocare sia nella difesa a tre che in quella a quattro e aspetto da non sottovalutare assolutamente è il passaporto comunitario.