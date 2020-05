tmw Serie A, da domani allenamenti di squadra: si cerca ancora intesa sulla quarantena

Un consiglio di Lega, terminato da poco, per provare a ripartire, piano piano. I club provano a mediare per trovare una soluzione e ricominciare il campionato. Il meeting di oggi ha stabilito che da domani i club riprenderanno gli allenamenti di squadra rispettando il distanziamento sociale. Sarà anche possibile utilizzare il pallone, pur rispettando le distanze. Sul ritiro il Governo ha deciso di andare incontro alle esigenze dei club: non è più previsto. Dissipate le nubi anche sulla responsabilità dei medici: sarà riconosciuta soltanto in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli. Sul fronte quarantena si cerca una soluzione, il Governo non dà ancora aperture sull’isolamento dell’eventuale singolo positivo ma vorrebbe isolare l’intera squadra coinvolta e si continua a trattare. Lavori in corso. La Serie A prova a ripartire, da domani torneranno gli allenamenti di squadra...