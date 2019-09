TMW - Simic: "Atalanta favorita, ma la Dinamo è più esperta in Europa"

Fonte: Andrea Losapio e Patrick Iannarelli, inviati a Zagabria

Dario Simic, ex difensore croato del Milan ma anche ex Dinamo Zagabria, avversaria di stasera dell'Atalanta, ha così parlato della partita di questa sera ai microfoni di TMW: "Sarà una gara difficile, per entrambe. La Dinamo in questo momento è competitiva e può sperare anche contro una squadra forte come l'Atalanta, che di certo parte favorita: credo a un 60-40".

Che atmosfera stasera? "Speriamo solo che non piova perché le tribune non sono coperte. Ci sarà un'atmosfera calda, i tifosi sono contenti di come sta giocando la Dinamo. Se non altro i croati hanno già esperienza in Europa, a differenza dell'Atalanta".

Chi può fare la differenza? "Orsic, Petkovic e Olmo nella Dinamo. Per l'Atalanta direi Zapata, Gomez e Ilicic".

Qualche contatto con il Milan? "Sono contento di poter vedere sia Paolo che Zvone: aiuteranno la squadra anche se il loro compito è molto difficile. Credo che il Milan sia sulla strada giusta, anche se non avranno molto tempo a loro favore".