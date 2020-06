tmw Sissoko: "Fermare la Ligue 1? Errore stupido. Gattuso in campo era cattivo"

L'ex centrocampista della Juventus, Momo Sissoko, ha parlato dello stop dei campionati in Francia. "È un errore molto grave. Perché vedi che l'Italia riprende il campionato, la Germania sta finendo la Bundesliga, la Spagna inizia la Liga... Tu rimani come uno stupido. Ora i giovani andranno via, dovranno dire di avere sbagliato. È un grande problema in Francia. Se tutti ripartono e tu, troppo presto, hai deciso di fermare, per me è una decisione sbagliata". Poi una parola su Gennaro Gattuso, tecnico che oggi sfiderà la Juventus per la finale di Coppa Italia. "Ci ho giocato contro, era cattivo (ride, ndr). Non me lo aspettavo così bravo, probabilmente ha imparato: all'inizio mi sembrava meno adatto, è migliorato molto, sarà anche grazie agli allenatori che ha avuto nella sua carriera. Sono molto contento per lui, si vede che è appassionato, vuol fare le cose bene".